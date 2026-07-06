RDKS-Anbieter präsentiert Ventil-Kit für Nfz-Werkstätten/Fuhrparkbetreiber

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Laut Hamaton-Marketingmanager Jonny Leeson sind Reifendruckkontrollsysteme für Lkw und Busse eines der beherrschen Themen bei der Reifenmesse Anfang Juni in Köln gewesen (Bild: NRZ/Christian Marx)

Zum Portfolio von Hamaton gehören bekanntlich nicht nur Reifendruckkontrollsysteme (RDKS), sondern auch Ventile. Da – so Jonny Leeson als Marketingmanager des Anbieters gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG – entsprechende Systeme für Lkw bei der „Tire Cologne“ nicht zuletzt eines der beherrschen Themen waren, hat das Unternehmen bei der Reifenmesse in Köln ein neues Starterkit für Nfz-Werkstätten und Fuhrparkbetreiber vorgestellt. Zumal ein bei der Reifenwartung fehlendes RDKS-Ventil zu Ausfall- bzw. ungewollten kostenintensiven Stillstandzeiten von Fahrzeugen führen könne. Diesem Problem will Hamaton mit seinem Starterkit begegnen und sicherstellen, dass Werkstätten Reparaturen an Lkw, Bussen und Anhängern/Sattelaufliegern direkt in dem ersten Anlauf durchführen können.

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