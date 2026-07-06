Dakar-Sieger Martin Macík Jr. tritt auf IAA Transportation bei Prometeon auf

Die Prometeon Tyre Group wird auf der kommenden IAA Transportation ausstellen und damit weltweit führende Messe für Nutzfahrzeuge und Logistik, die vom 14. bis 20. September in Hannover stattfindet, zum zweiten Mal in Folge für eine Präsenz nutzen. Am Stand in Halle 11, Standnummer E07, soll sich einer Mitteilung zufolge dann vieles um die Prometeon-Flottenmanagementlösung SuperFleet drehen, dem „innovativen integrierten Angebot aus Produkten, Dienstleistungen und Netzwerklösungen für Flotten“, unterstreicht der weltweit tätige Hersteller von Reifen für die Nutzfahrzeug-, Landwirtschafts- und OTR-Segmente in seinem Messevorbericht.

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