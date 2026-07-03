Goodyear Van bietet im Fan Village des Truck Grand Prix „neueste Informationen“

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ETRC-Reifenlieferant und -Titelsponsor Goodyear will auf dem kommenden Truck Grand Prix auf dem Nürburgring auch „neueste Informationen“ zu den Themen der Branche vermitteln und ist dazu mit dem Goodyear Van vor Ort (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Goodyear ist exklusiver Reifenlieferant und Titelsponsor der European Truck Racing Championship (ETRC) der FIA und insofern natürlich auch jetzt wieder vor Ort, wenn vom 10. bis zum 12. Juli auf dem Nürburgring der Truck Grand Prix durchstartet. Bei der Gelegenheit legt auch der Goodyear Van einen Stopp in der Eifel ein und will Besuchern im Fahrerlager, genau: im Fan Village, „neueste Informationen über Kraftstoffeinsparungspotenziale, CO2-Reduktion, rollwiderstandsoptimierte Reifen und Senkung der Gesamtbetriebskosten für Transportflotten“ vermitteln.

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