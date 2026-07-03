Goodyear Van bietet im Fan Village des Truck Grand Prix „neueste Informationen“

Goodyear ist exklusiver Reifenlieferant und Titelsponsor der European Truck Racing Championship (ETRC) der FIA und insofern natürlich auch jetzt wieder vor Ort, wenn vom 10. bis zum 12. Juli auf dem Nürburgring der Truck Grand Prix durchstartet. Bei der Gelegenheit legt auch der Goodyear Van einen Stopp in der Eifel ein und will Besuchern im Fahrerlager, genau: im Fan Village, „neueste Informationen über Kraftstoffeinsparungspotenziale, CO 2 -Reduktion, rollwiderstandsoptimierte Reifen und Senkung der Gesamtbetriebskosten für Transportflotten“ vermitteln.

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