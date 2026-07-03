Designdetail Nabenkappe: Weiterentwicklung bei CMS

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CMS hat seine bestehende Nabenkappe (oben) weiterentwickelt, wobei die neue (unten) dem Räderhersteller zufolge „deutlich präsenter auftritt und das Design moderner und hochwertiger wirken lässt“ (Bilder: CMS)

Als Hersteller, der sich als „Partner für beeindruckendes Raddesign“ versteht, kümmert sich CMS nicht nur um die Optik, Oberfläche und Proportionen seiner aus Aluminium gefertigten Rundlinge. Denn selbst wenn laut dem Unternehmen die Nabenkappe in der Radmitte „oft weniger Aufmerksamkeit“ bekommt, widmet der Anbieter auch ihr seine Aufmerksamkeit. „Gerade bei hochwertigen Rädern entscheidet häufig das Zusammenspiel aller Details über den Gesamteindruck. Deshalb haben wir unsere bestehende Nabenkappe kritisch hinterfragt und konsequent weiterentwickelt“, so CMS.

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