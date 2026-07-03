Pirelli beteiligt sich an Mobilitäts-Start-up Ridesense – Cyber-Tyre-Ökosystem

Pirelli hat eine Vereinbarung mit Ridesense geschlossen. Das Spin-off des Fachbereichs Wirtschaftsingenieurwesen der Universität Neapel Federico II und der MegaRide-Gruppe hat sich „auf die Entwicklung fortschrittlicher Technologien für die Mobilität spezialisiert“, so Pirelli dazu in einer Mitteilung. Gemeinsam wolle man „neue Softwarelösungen entwickeln, die in das Pirelli-Cyber-Tyre-Ökosystem integriert werden“ sollen. Die Vereinbarung gewähre Pirelli eine Lizenz zur Nutzung der virtuellen Sensortechnologie von Ridesense. Die Technologie von Ridesense basiere auf physikalisch fundierten Algorithmen, die das Verhalten von Fahrzeugen und Reifen modellieren können. Sie enthalte zudem spezifische Schutzmaßnahmen hinsichtlich der Vergabe von Rechten an Dritte. Darüber hinaus sehe sie vor, dass Pirelli eine Beteiligung von 24,99 Prozent an Ridesense erwirbt, verbunden mit einer Option, die Beteiligung auf bis zu 100 Prozent des Aktienkapitals des Unternehmens zu erhöhen.