Linglong-Mitarbeiter in Serbien stirbt bei Arbeitsunfall – „Vorgaben missachtet“

Am 18. Juni ist es im serbischen Linglong-Reifenwerk zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Wie dazu nun Linglong Tire Europe auf Nachfrage erklärte, habe man unmittelbar nach dem Vorfall in Zrenjanin alle relevanten Behörden hinzugezogen. Im Zuge ihrer Untersuchungen, mit denen der Hersteller „vollumfänglich kooperiert“ habe, habe sich der Verdacht erhärtet, dass der Mitarbeiter verunglückt sei, da er „anwendbare Arbeitsplatzvorgaben missachtet“ habe. Vor einer finalen Bewertung des Vorfalls wolle man allerdings das abschließende Untersuchungsergebnis der Behörden abwarten. Man habe der Familie des Betroffenen, Freunden und Kollegen seine „tiefe Anteilnahme“ ausgedrückt, so Werksdirektor Zhang Tao in dem Statement.