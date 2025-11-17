Yokohama Rubber verlängert Partnerschaft mit ATP-Tour bis 2028

Seit vergangenem Jahr ist Yokohama Rubber erster offizieller Reifen- bzw. Goldpartner der ATP-Tour. Nun hat der japanische Hersteller sein Engagement in der Tennisprofiserie für Männer bis 2028 verlängert. „Die ATP-Tour unterhält weltweit eine Milliarde Fans und präsentiert die besten Spieler der Welt bei den prestigeträchtigsten Turnieren. Yokohama Rubber wurde 2024 zum ersten offiziellen Reifenpartner der ATP-Tour, als Teil der Bemühungen des Unternehmens, die Bekanntheit der Marke Yokohama zu steigern und neue Vertriebskanäle auf dem europäischen Markt zu erschließen“, erläutert dazu der Hersteller. Mit der Verlängerung der Vereinbarung werde Yokohama Rubber außerdem fünf Turniere in Italien, Spanien, Deutschland und Monaco sponsern, darunter die ATP Finals. Als offizieller Reifenpartner könne Yokohama Rubber das ATP-Tour-Logo für seine Verkaufsförderungsmaßnahmen nutzen und von der Sichtbarkeit seines Markenlogos auf dem Platz bei den gesponserten Turnieren sowie in den sozialen Medien der Tour profitieren.

