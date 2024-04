Yokohama Rubber wird erster offizieller Reifenpartner der ATP-Tour

Yokohama Rubber ist neuer Goldpartner und außerdem erster offizieller Reifenpartner der ATP-Tennistournee. Insofern könne der Reifenhersteller das Logo der ATP-Tour bei seinen Verkaufsförderungsmaßnahmen verwenden und bei den gesponserten Turnieren mit dem Yokohama-Logo auf dem Spielfeld sichtbar sein. Das Logo des Herstellers werde auch in den sozialen Netzwerken der ATP-Tour mit ihren mehr als neun Millionen Followern sowie auf der offiziellen Website der Wettbewerbsserie (150 Millionen Besucher pro Jahr) zu sehen sein, „was die Präsenz der Marke erhöht“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Eines der direkt gesponserten Turniere sind dabei die Hamburg Open, die am 15. bis 21. Juli stattfinden.