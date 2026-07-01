https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/07/Olaf-Stoffels-Bohnenkamp-002.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-07-01 14:09:282026-07-01 14:12:17Olaf Stoffels übernimmt das vertriebliche Spielfeld bei Bohnenkamp
Olaf Stoffels übernimmt das vertriebliche Spielfeld bei Bohnenkamp
Strategischer Neuzugang beim Reifen- und Räderspezialisten: Olaf Stoffels übernimmt ab dem heutigen 1. Juli die Gesamtvertriebsleitung der Bohnenkamp SE. Der 52-jährige Ingenieur bringt ein Paket an internationaler Erfahrung mit und soll den Vertrieb des europäischen Branchenriesen zukunftssicher aufstellen. Er ist der Nachfolger von Thomas Pott, der sich im Frühjahr 206 in den Ruhestand verabschiedet hatte.
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