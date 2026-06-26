Reifenhersteller MRF erhält FIA-Umweltakkreditierung

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MRF fertigt seine Motorsportreifen an Standorten, deren Umweltmanagementsystem gemäß ISO Norm 14001:2015 zertifiziert sind und zusätzlich über eine ISO-50001-Zertifizierung ihres Energiemanagementsystems verfügen (Bild: MRF)

Dem indischen Reifenhersteller MRF Limited ist vom Automobilweltverband FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) im Rahmen dessen Umweltakkreditierungsprogrammes die Drei-Sterne-Auszeichnung verliehen worden. Das Unternehmen wertet dies als einen bedeutenden Meilenstein auf seinem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und mit Blick auf seine Präsenz im weltweiten Motorsport.

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