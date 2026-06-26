https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/MRF-bekommt-FIA-Akkreditierung.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-06-26 11:06:252026-06-26 11:06:25Reifenhersteller MRF erhält FIA-Umweltakkreditierung
Reifenhersteller MRF erhält FIA-Umweltakkreditierung
Dem indischen Reifenhersteller MRF Limited ist vom Automobilweltverband FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) im Rahmen dessen Umweltakkreditierungsprogrammes die Drei-Sterne-Auszeichnung verliehen worden. Das Unternehmen wertet dies als einen bedeutenden Meilenstein auf seinem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und mit Blick auf seine Präsenz im weltweiten Motorsport.
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