Reifenhersteller MRF erhält FIA-Umweltakkreditierung

Dem indischen Reifenhersteller MRF Limited ist vom Automobilweltverband FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) im Rahmen dessen Umweltakkreditierungsprogrammes die Drei-Sterne-Auszeichnung verliehen worden. Das Unternehmen wertet dies als einen bedeutenden Meilenstein auf seinem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und mit Blick auf seine Präsenz im weltweiten Motorsport.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen