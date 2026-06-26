Partnerschaft von Motoo und Avilo

Die Genossenschaft Motoo ist eine Partnerschaft mit Avilo Battery Diagnostics eingefangen, um den ihr angeschlossenen freien Werkstätten und Autohäusern im Bereich Elektromobilität mehr Unterstützung in Sachen Transparenz und Sicherheit rund um die Bewertung von Hochvoltbatterien bieten zu können. Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Verbreitung von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen steht bei der Zusammenarbeit mit dem österreichischen Batteriediagnostikanbieter die präzise Ermittlung des sogenannten „State of Health“ (SoH) – der „Gesundheitszustand“ der Antriebsbatterie – entsprechender Fahrzeuge im Fokus.

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