Bonitätszertifikat „Crefozert“ für Speed4Trade

Der Softwareanbieter Speed4Trade, der für Anbieter des Automotive Aftermarkets E-Commerce- und Serviceplattformen im B2C- und B2B-Umfeld entwickelt und integriert, hat Creditreform mit dem mehrstufigen Prüfverfahren für „Crefozert“ beauftragt – und das entsprechende Bonitätszertifikat dann auch erhalten.

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