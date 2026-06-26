https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Speed4Trade-bekommt-Bonitaetszertifikat.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-06-26 10:56:422026-06-26 10:56:42Bonitätszertifikat „Crefozert“ für Speed4Trade
Bonitätszertifikat „Crefozert“ für Speed4Trade
Der Softwareanbieter Speed4Trade, der für Anbieter des Automotive Aftermarkets E-Commerce- und Serviceplattformen im B2C- und B2B-Umfeld entwickelt und integriert, hat Creditreform mit dem mehrstufigen Prüfverfahren für „Crefozert“ beauftragt – und das entsprechende Bonitätszertifikat dann auch erhalten.
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