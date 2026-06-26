Bonitätszertifikat „Crefozert“ für Speed4Trade

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Sandro Kunz (links), einer der beiden Speed4Trade-Geschäftsführer, bei der Entgegennahme des Bonitätszertifikates „Crefozert“ aus den Händen von Creditreform-Key-Account-Manager Werner Vögele (Bild: Speed4Trade)

Der Softwareanbieter Speed4Trade, der für Anbieter des Automotive Aftermarkets E-Commerce- und Serviceplattformen im B2C- und B2B-Umfeld entwickelt und integriert, hat Creditreform mit dem mehrstufigen Prüfverfahren für „Crefozert“ beauftragt – und das entsprechende Bonitätszertifikat dann auch erhalten.

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