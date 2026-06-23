Pikes-Peak-Sieg geht an Pirelli-Fahrer Dumas

Bei der 104. Ausgabe des Pikes Peak International Hill Climb – das Bergrennen in Colorado Springs (Colorado/USA) gilt als eine der größten Herausforderungen im weltweiten Motorsport – hat sich Romain Dumas den Sieg sichern können. Über den Erfolg des Franzosen, der die nicht ganz 20 Kilometer lange und 156 Kurven zählende auf den gut 4.300 Meter hohen Gipfel des Pikes Peak führende Strecke in acht Minuten und 8,202 Sekunden bewältigte, kann sich zugleich auch Pirelli wieder freuen. Denn sein Ford Super Mustang Mach-E war mit Reifen der italienischen Marke bestückt, die damit in gewisser Weise ihren „Vorjahrestitel“ verteidigt hat. Denn im vergangenen Jahr hatte sich Simone Faggioli ebenfalls auf Pirelli-Reifen zum „King of the Mountain“ gekrönt, diesmal mit seinem auf Gummis derselben Marke rollenden Nova Proto NP01 ATM Bardahl zwar die Poleposition erobern können, aufgrund eines technischen Problems in dem Rennen selbst dann allerdings mit dem dritten Platz vorliebnehmen müssen.

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