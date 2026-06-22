https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Der-Sommerreifen-NBlue-S-von-Nexen-Tire-ist-seit-2025-im-hiesigen-Markt-zu-haben-und-nun-auch-der-OE-Reifen-fuer-den-BYD-Dolphin.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-06-22 13:43:262026-06-22 13:43:26Nexen Tire rüstet erstmals auch BYD-Modelle ab Werk mit Reifen aus
Nexen Tire rüstet erstmals auch BYD-Modelle ab Werk mit Reifen aus
Nexen Tire steigt als Erstausrüster bei BYD ein. Wie der südkoreanische Hersteller mitteilt, liefere man nun erstmals auch Reifen an den chinesischen E-Auto-Bauer. So wird der nach Europa exportierte BYD Dolphin Surf mit dem N‘Blue S ausgestattet, „einem hocheffizienten Sommerreifen, der entwickelt wurde, um die zunehmend strengeren EU-Vorschriften zu CO2-Emissionen zu erfüllen“. Der N‘Blue S wurde bereits als Erstausrüstung für verschiedene europäische Fahrzeugmodelle und Elektrofahrzeuge ausgewählt.
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