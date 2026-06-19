https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Gummistrada-quer.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-19 12:07:182026-06-19 12:09:29Gummistrada gibt Gas: Mit Zigzag-Profil und Nischen-Power zum Erfolg
Gummistrada gibt Gas: Mit Zigzag-Profil und Nischen-Power zum Erfolg
Messegeflüster abseits des Massengeschäfts: Wir haben Peter-Alexander van’t Hof und seine Tochter Romee auf der Tire Cologne getroffen. Im Gepäck? Jede Menge Pläne für sein Unternehmen Gummistrada und die gleichnamige Marke, eine gesunde Portion Gelassenheit und die Erkenntnis, dass Nischenmärkte manchmal die besten Kurven bieten.
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