Gummistrada gibt Gas: Mit Zigzag-Profil und Nischen-Power zum Erfolg

Messegeflüster abseits des Massengeschäfts: Wir haben Peter-Alexander van’t Hof und seine Tochter Romee auf der Tire Cologne getroffen. Im Gepäck? Jede Menge Pläne für sein Unternehmen Gummistrada und die gleichnamige Marke, eine gesunde Portion Gelassenheit und die Erkenntnis, dass Nischenmärkte manchmal die besten Kurven bieten.

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