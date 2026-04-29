EU-Zolluntersuchung gegen Consumer-Reifen aus China vor dem Abschluss

Seit dem vergangenen Mai läuft die EU-Zolluntersuchung gegen Consumer-Reifen aus China. Nun hat die Europäische Kommission diese ganz augenscheinlich für sich abgeschlossen, wie ein „Allgemeines Offenlegungsdokument“ belegt, das die Brüsseler Behörde diesen Montag den sogenannten „kooperierenden Unternehmen“ zur Stellungnahme zugänglich gemacht hat. „Aufgrund der vorstehenden Ausführungen kam die Kommission zu dem Schluss, dass die gedumpten Einfuhren aus der VR China dem Wirtschaftszweig der Union eine bedeutende Schädigung verursacht haben“, heißt es zusammenfassend in dem 115-seitigen Dokument, das auch der NEUE REIFENZEITUNG vorliegt. Die Maßnahmen fallen ebenfalls deutlich aus, sollte das Dokument Rechtskraft erlangen.

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