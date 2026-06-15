Effizienzsteigerung für neueste Bosch-RDKS-Generation versprochen

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„Erweiterte Funktionen für maximale Effizienz“ verspricht Bosch für sein ab sofort erhältliches neues RDKS-Programmiertool „Tire Pressure Analyzer 400“ (Bild: Bosch)

Mit einer Erweiterung des Angebotes seiner „Quick Fit+“ genannten Sensoren für direkt messende Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) in Kombination mit dem neuen Programmiertool „Tire Pressure Analyzer 400“ verspricht Bosch Kfz-Betrieben effizientere Arbeitsabläufe. Mit der neuen Produktgeneration und dem zugehörigen technischen Support biete man Werkstätten ein umfassendes Paket, das ihnen die Diagnose, den Aus- und Einbau sowie die Programmierung von RDKS-Sensoren erleichtere, so das Unternehmen.

Die „Quick-Fit+“-Sensoren – es gibt inzwischen nunmehr sechs Sachnummern – werden im Bosch-Werk in Spanien produziert: Gemäß Erstausrüstungsstandards, wie das Unternehmen betont (Bild: Bosch)

Die „Quick-Fit+“-Sensoren – es gibt inzwischen nunmehr sechs Sachnummern – werden im Bosch-Werk in Spanien produziert: Gemäß Erstausrüstungsstandards, wie das Unternehmen betont (Bild: Bosch)

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