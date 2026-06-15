Effizienzsteigerung für neueste Bosch-RDKS-Generation versprochen

Mit einer Erweiterung des Angebotes seiner „Quick Fit+“ genannten Sensoren für direkt messende Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) in Kombination mit dem neuen Programmiertool „Tire Pressure Analyzer 400“ verspricht Bosch Kfz-Betrieben effizientere Arbeitsabläufe. Mit der neuen Produktgeneration und dem zugehörigen technischen Support biete man Werkstätten ein umfassendes Paket, das ihnen die Diagnose, den Aus- und Einbau sowie die Programmierung von RDKS-Sensoren erleichtere, so das Unternehmen.

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