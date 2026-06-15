BRV zeichnet Top-Azubis wieder mit seinen Ausbildungs-Awards aus

Im Rahmen seiner Mitgliederversammlung, die vergangene Woche im Vorfeld zur Tire Cologne in Köln stattfand, hat der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk mit den BRV-Ausbildungs-Awards einmal mehr die Top-Azubis der Branche geehrt. Die Jury mit seinem Bewerbungsvideo überzeugen konnte dabei zunächst einmal Ben Fritz Vetter, der eine Ausbildung zum Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik bei den Pneuhage Reifendiensten am Standort Hoyerswerda absolvierte und seinen Berufsabschluss in der Fachrichtung Reifen- und Fahrwerktechnik mit der Top-Note 1,1 abschloss. Stellenausschreibungen im Internet und „ein interessantes und sehr gutes Praktikum“ hatten den heute 21-Jährigen auf den Beruf als Reifenhandwerker aufmerksam gemacht. Nun würdigte der Verband Vetter mit dem Ausbildungs-Award 2026 in Gold.

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