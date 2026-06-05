ServiceValue ermittelt Deutschlands Kundenfavoriten – Autoservice und Reifenhandel

ServiceValue hat mehr als 292.000 über ein Online-Access-Panel abgegebene Verbraucherurteile zu 2.200 Unternehmen aus 118 Branchen ausgewertet und damit Deutschlands Kundenfavoriten ermittelt. Während Lidl und Aldi Nord mit einem Mittelwert von 2,26 (im Schulnotensystem) die beste Bewertung aller Unternehmen einfuhren, liegen die besten Unternehmen in Sachen Autoservice und beim Reifenhandel nicht weit davon entfernt.

Bester (Online-)Reifenhändler demnach: Check24 mit seiner Seite reifen.auto.check24.de. Das Portal erreichte eine Durchschnittsnote von 2,43 gefolgt von Reifen.com mit 2,45. Bester Autoserviceanbieter wiederum ist Pneuhage mit einer Durchschnittsnote von immerhin 2,35 gefolgt von Driver (2,42) sowie den beiden Goodyear-Systemen Premio (2,44) und Quick (2,45).

Bei den Befragungen, die von März bis Ende April 2026 stattfanden haben, standen vier Antwortmöglichkeiten zur Auswahl: 1 bedeutete, dass sie das Unternehmen allen anderen vorziehen würden, 2 stand für eine Bevorzugung gegenüber den meisten, 3 für eine Bevorzugung gegenüber nur wenigen, und 4 bedeutete, dass sie es niemandem vorziehen würden oder es nicht beurteilen konnten. Die Zeitschrift WirtschaftsWoche, die das jüngste Kundenfavoriten-Ranking veröffentlicht hat, ist dabei exklusiver Kooperations- und Medienpartner der Kölner Rating- und Rankingagentur ServiceValue.