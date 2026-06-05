Goodyear fliegt mit der NASA zum Mond und rüstet Pegasus-Rover mit Reifen aus

Während das Artemis-Mondprogramm der NASA bereits läuft und erst im April Astronauten auf eine zehntägige Reise um den Mond herum geschickt hat, soll mit der Mission Artemis IV, die für 2028 vorgesehen ist, auch eine Landung auf dem Mond stattfinden. Mit dabei sein wird dann auch Goodyear, und zwar als Reifenausrüster des Pegasus genannten bemannten Mondrovers, der von dem US-Unternehmen Lunar Outpost für die NASA entwickelt wird. Dass dabei keine konventionellen pneumatischen Reifen zum Einsatz kommen können, sondern solche aus einem flexiblen Drahtgeflecht, ist den Tatsachen geschuldet, dass es auf dem Mond keinen Atmosphärendruck gibt, extreme Temperaturschwankungen zu überstehen sind und scharfkantiger Mondstaub jeden Gummireifen in Kürze zerfetzen würde.

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