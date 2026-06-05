https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/BBS-.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-05 12:45:392026-06-05 12:45:39Inter-Tyre und BBS besiegeln strategische Partnerschaft
Inter-Tyre und BBS besiegeln strategische Partnerschaft
Der niederländische Räder- und Reifengroßhändler Inter-Tyre baut sein Markenportfolio aus. Durch eine neue strategische Kooperation mit der von der KW Automotive GmbH vertriebenen Felgenmarke BBS will das Unternehmen seine Position als Komplettanbieter auf dem internationalen Markt stärken.
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