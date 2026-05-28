Shandong Linglong bricht zweites Expansionsprojekt binnen zwei Wochen ab

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Chairman Wang Feng hatte vor wenigen Jahren für Shandong Linglong große Expansionspläne verkündet, nun muss der Hersteller binnen weniger Wochen bereits das zweite Großprojekt abbrechen (Bild: Shandong Linglong)

Es läuft derzeit nicht allzu gut für die Expansionspläne von Shandong Linglong. Nachdem der aus China stammende Hersteller erst vor zwei Wochen mitteilen musste, dass man das Bauprojekt in China wegen „einer beträchtlichen Unsicherheit“ nicht weiter verfolgen werde, folgt nun der zweite Nothalt.

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