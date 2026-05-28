https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Chairman-Wang-Feng-hatte-vor-wenigen-Jahren-fuer-Shandong-Linglong-grosse-Expansionsplaene-verkuendet-nun-muss-der-Hersteller-binnen-weniger-Wochen-bereits-das-zweite-Grossprojekt-abbrechen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-05-28 11:28:322026-05-28 11:28:32Shandong Linglong bricht zweites Expansionsprojekt binnen zwei Wochen ab
Shandong Linglong bricht zweites Expansionsprojekt binnen zwei Wochen ab
Es läuft derzeit nicht allzu gut für die Expansionspläne von Shandong Linglong. Nachdem der aus China stammende Hersteller erst vor zwei Wochen mitteilen musste, dass man das Bauprojekt in China wegen „einer beträchtlichen Unsicherheit“ nicht weiter verfolgen werde, folgt nun der zweite Nothalt.
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