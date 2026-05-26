„All-Season“ ist nicht immer „All-Weather“

Selbstredend weiß man auch bei Nexen Tire, dass Ganzjahresreifen in hiesigen Regionen eine 3PMSF-Kennung auf der Seitenwand tragen müssen. Zumindest dann, wenn sie ihrem Namen wirklich gerecht und damit auch bei winterlichen Straßenbedingungen am Fahrzeug genutzt werden sollen. Zumal genau das die hierzulande geltende „situative Winterreifenpflicht“ besagt, laut der eine alleinige M+S-Kennung seit spätestens Oktober in solchen Fällen nicht mehr genügt. Gleichwohl hat der südkoreanische Reifenhersteller in einer Pressemitteilung jüngst davon gesprochen, sein auch für den europäischen Markt als Erstausrüstung für den Hyundai Staria geliefertes Profil „Roadian CTX“ biete konsistente Leistungen „zu jeder Jahreszeit“ (in der englischsprachigen Unternehmensmeldung: „in all seasons“), obwohl er lediglich eine M+S-Kennung auf der Seitenwand trägt. Da man bei winterlichen Fahrbahnbedingungen mit ihm damit also nicht am Straßenverkehr teilnehmen darf, spricht Nexen Tire insofern davon, dass es in diesem Zusammenhang zu einem Missverständnis gekommen sei.

Wobei eben dieses wohl nicht zuletzt dazu geführt hat, dass der „Roadian CTX“ dann auch in der deutschen Pressemitteilung und in der entsprechenden Berichterstattung so manchen Mediums ebenfalls als Ganzjahresreifen bezeichnet wurde. Besagtes Missverständnis resultierte bei alldem demnach aus unterschiedlichen Interpretationen des Begriffs „All-Season“ (Ganzjahresreifen) zwischen den Märkten in Korea und Nordamerika einerseits sowie dem europäischen Markt andererseits, wie das Unternehmen gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG erläutert. „In Korea und den USA werden Reifen, die über eine 3PMSF-Zertifizierung verfügen, üblicherweise als ‚All-Weather‘ (Allwetterreifen) bezeichnet, während Produkte mit der M+S-Kennzeichnung intern als ‚All-Season‘ eingestuft werden“, so Nexen Tire. Dort will man folglich in künftigen Pressemitteilungen für den EU-Raum auf die Verwendung des Begriffs „All-Season“ bei Produkten verzichten, die keine 3PMSF-Kennzeichnung tragen.