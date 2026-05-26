Nexen Tire will Baupläne für fünftes Reifenwerk jetzt vorantreiben

Anlässlich eines Online-Calls mit Investoren hatte Nexen Tire kürzlich betont, man wolle nun die bereits seit Jahren laufenden Pläne zur Errichtung einer weiteren, dann fünften Reifenfabrik vorantreiben. Bis vor rund drei Jahren hatte der aus Südkorea stammende Hersteller ein entsprechendes Investment in den USA favorisiert, hatte später dann aber von den Plänen wieder Abstand genommen, würde doch ein baugleiches Werk in Thailand beispielsweise nur ein Drittel der Investitionskosten verursachen. Dennoch stehen die USA weiterhin mit auf der Shortlist möglicher Standorte sowie auch Lateinamerika und Südostasien, hieß es dazu jetzt. Nexen Tire betreibt aktuell vier Reifenwerke: zwei in Südkorea sowie jeweils eines in China und in Tschechien, das 2019 in Žatec in Betrieb gegangen ist. An diesen Standorten kann Nexen Tire jährlich 47,52 Millionen Reifen fertigen. Wie es dazu bei dem Call hieß, sei die durchschnittliche Kapazitätsauslastung bereits bei 92,8 Prozent angekommen, weswegen der Hersteller die Baupläne nun vorantreiben möchte.