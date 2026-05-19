Tuning World Bodensee hält Besucherzahlen auf Rekordniveau

Mit Blick auf die weiterhin hohen Besucherzahlen auf Rekordniveau betonen die Veranstalter der Sonntag in Friedrichshafen zu Ende gegangenen Tuning World Bodensee, die Messe habe damit „erneut bewiesen, warum sie als Hotspot der europäischen Tuningszene gilt“. Nach 112.000 Besuchern im Vorjahr sorgten nun 111.000 Besucher erneut für „volle Hallen, volle Parkplätze, schöne Autos und jede Menge Gänsehautmomente“, und die Veranstaltung dürfe damit weiterhin als „größtes Messeevent für Autotuning, Lifestyle und Club-Szene“ gelten. Mit „frischen Impulsen und dem Fokus auf Weiterentwicklung“ habe sich die Veranstaltung dabei mit den mehr als 1.000 Showcars, über 700 Teilnehmern aus Industrie, Handel und Szene sowie einem erweiterten Show- und Rahmenprogramm „so vielfältig wie nie“ gezeigt.

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