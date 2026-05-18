„So ist Motorsport“ – 24-Stunden-Rennen vor 350.000 Zuschauern

Das diesjährige 24-Stunden-Rennen wird als eine der größten und ereignisreichsten Motorsportveranstaltungen jemals in die Geschichte eingehen. War man im vergangenen Jahr angesichts von 280.000 Besuchern bereits beeindruckt, konnte der ADAC Nordrhein in diesem Jahr an den vier Veranstaltungstagen sogar 350.000 Fans an den Zugängen zu den Tribünen längs der Nordschleife und an der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings zählen – ein bisher unvorstellbarer Rekord. Dabei lief es nicht für alle an dem Rennevent beteiligten Reifenhersteller gleich gut. Während einmal mehr ein mit Michelin bereiftes Team den Gesamtsieg holte, nutzte Dunlop Tyre Europe – trotz der Ausfälle beider Porsche in der Nacht – das Event einmal mehr, um vom Anlass zu profitieren und die Kontakte zu seinen rund 400 Gästen zu vertiefen. Zentrales Thema dabei in den vielen großen und kleinen Gesprächsrunden: der Neuaufbau der Marke Dunlop.

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