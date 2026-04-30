Neue deutsche TGP-Meisterschaft ist „Weiterentwicklung der Marke Truck Grand Prix“

Viele Nutzfahrzeugreifenexperten im Markt freuen sich bereits auf das kommende motorsportliche Großereignis, auf den diesjährigen Truck Grand Prix (TGP). Das Event, das vom 10. bis 12. Juli wieder weit über Hunderttausend Besucher an den Nürburgring locken wird und dieses Jahr außerdem sein 40-jähriges Jubiläum feiert, ist bekannt für seine Mischung aus Ausstellung, Festival und eben Motorsport. Die vier Wertungsläufe des Wochenendes markieren dabei Runde drei von sieben im Rahmen der diesjährigen Goodyear FIA European Truck Racing Championship (ETRC). Der Truck Grand Prix bildet heuer aber auch erstmals den Rahmen für die sogenannten TGP-Meisterschaft, die Truck Racing auf renommierte Rennstrecken in Deutschland bringen und populär machen soll. Stationen der ersten Saison sind der Hockenheimring (Mitte Mai), der Lausitzring (Mitte Juni) sowie eben der Nürburgring, wo die Serie in ihrer Premierensaison bereits ihr Finale feiern und den Deutschen TGP-Meister küren wird.

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