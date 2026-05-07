Zweite ATR-Zertifizierungswelle in Sachen Servicequalität

Bei der gemeinsam mit dem TÜV Rheinland entwickelten Zertifizierung in Sachen Servicequalität von Werkstätten geht es laut ATR-Service-Geschäftsführer Henning Kaeß „nicht um Kontrolle, sondern um Weiterentwicklung“ (Bild: ATR)

Die ATR Service GmbH hat gemeinsam mit dem TÜV Rheinland die Zertifizierung Servicequalität für Kfz Werkstätten entwickelt und vor zwei Jahren eine erste Zertifizierungswelle im Meisterhaft- und AC-Auto-Check-Netzwerk gestartet. Nach Unternehmensangaben fiel das Ergebnis dabei „hervorragend“ aus, zumal 90 Prozent der daran teilnehmenden Betriebe die Zertifizierung erfolgreich bestanden haben sollen. Vor diesem Hintergrund läuft nunmehr eine zweite Runde – offen für Betriebe, die ihre Auszeichnung erneuern möchten, ebenso wie für Konzeptpartner, die erstmals daran teilnehmen. Bewertet werden dabei zentrale Bereiche des Werkstattbetriebs von Kundenservice und Organisation bis hin zu Sicherheit und rechtlichen Anforderungen.

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