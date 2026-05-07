Guter Jahresstart auch für Conti-Schwester Schaeffler

Die Schaeffler AG hat ihre Unternehmenskennzahlen für das erste Quartal 2025 vorgelegt und kann dabei ebenso wie die Schwester Continental von einem positiven Start in das laufende Geschäftsjahr berichten. Dies „trotz eines weiterhin schwierigen politischen und wirtschaftlichen Umfeldes“, wie es vonseiten des Konzerns dazu heißt. Für Monate von Januar bis März wird ein Umsatzvolumen von knapp 5,8 Milliarden Euro ausgewiesen, was währungsbereinigt einem einprozentigen Plus entsprechen soll. Dabei erzielte die Gruppe aktuell ein EBIT vor Sondereffekten in Höhe von 285 Millionen Euro entsprechend einem 3,3-prozentigen Plus gegenüber dem des ersten Quartals 2025. Daraus lässt sich eine von 4,7 Prozent im Vorjahreszeitraum auf nunmehr fünf Prozent leicht verbesserte EBIT-Marge vor Sondereffekten errechnen.

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