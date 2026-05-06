Wenn gut 300 Euro Mehrkosten ein 300-PS-Leistungsplus egalisieren â€¦

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Zwar nicht wie auf diesem Bild mit einem Mercedes, aber mit einem 400 PS starken Audi RS3 und einem nur rund ein Viertel dieser Motorleistung ausgestatteten VW Caddy hat Continental auf seinem hauseigenen TestgelÃ¤nde den Einfluss der Bereifung auf die Rundenzeit beim Nasshandling demonstriert (Bild: Continental)

â€¦ dann kann das mit den am Auto montierten Reifen zusammenhÃ¤ngen. So in etwa kÃ¶nnte man das Ergebnis einer Continental-Fahrdemonstration zusammenfassen, Ã¼ber die AutoBild berichtet auf seinen Webseiten. Vor dem Hintergrund steigender Kosten fÃ¼r den fahrbaren Untersatz ging es auf dem in Jeversen unweit von Hannover gelegenen hauseigenen TestgelÃ¤nde Contidrom des Herstellers bei alldem darum, ob es eine gute Idee sein kÃ¶nnte, an der Bereifung zu sparen zwecks Kompensation der Mehrausgaben aktuell vor allem fÃ¼r Kraftstoff, aber auch fÃ¼r Dinge wie fÃ¼r die Kfz-Versicherung oder Reparaturen und Ersatzteile. Dazu wurden demnach zwei verschiedene Wagen â€“ ein VW Caddy mit 102 PS auf Conti-Reifen des Typs â€žPremiumContact 7â€œ und ein Audi RS3 mit 400 PS auf dem Winrun-Profil â€ž330Râ€œ â€“ auf dem Contidroms-Nasshandlingkurs auf die Jagd nach der schnellsten Rundenzeit geschickt. Und das Ergebnis?

Mit den von AutoBild so bezeichneten â€žBilligschlappenâ€œ, fÃ¼r die Autofahrer bei der Anschaffung laut dem Magazin gut 300 Euro je Satz sparen gegenÃ¼ber dem Conti-Profil, sollen professionelle Testfahrer mit dem RS3 auf 95,5 Sekunden gekommen sein. Diese Zeit hÃ¤tten sie mit dem als â€žklassisches Handwerkerautoâ€œ charakterisierten Caddy auf Reifen des deutschen Herstellers dann aber um acht Sekunden unterbieten kÃ¶nnen. Als der Audi ebenfalls mit dem â€žPremiumContact 7â€œ bestÃ¼ckt wurde, standen fÃ¼r ihn dann 81,0 Sekunden auf der Stoppuhr. â€žUns geht es nicht darum, Mitbewerber schlechtzumachen. Unser Ziel ist es, aufzuzeigen, dass es im Markt groÃŸe QualitÃ¤tsunterschiede gibt. GÃ¼nstigere Reifen kÃ¶nnen im Alltag funktionieren, zeigen aber im Grenzbereich klare SchwÃ¤chen. Das kann fÃ¼r Autofahrer im Ernstfall entscheidend seinâ€œ, wird in diesem Zusammenhang Philipp Must aus Contis Forschung und Entwicklung von AutoBild zitiert.

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