Wenn gut 300 Euro Mehrkosten ein 300-PS-Leistungsplus egalisieren â€¦

â€¦ dann kann das mit den am Auto montierten Reifen zusammenhÃ¤ngen. So in etwa kÃ¶nnte man das Ergebnis einer Continental-Fahrdemonstration zusammenfassen, Ã¼ber die AutoBild berichtet auf seinen Webseiten. Vor dem Hintergrund steigender Kosten fÃ¼r den fahrbaren Untersatz ging es auf dem in Jeversen unweit von Hannover gelegenen hauseigenen TestgelÃ¤nde Contidrom des Herstellers bei alldem darum, ob es eine gute Idee sein kÃ¶nnte, an der Bereifung zu sparen zwecks Kompensation der Mehrausgaben aktuell vor allem fÃ¼r Kraftstoff, aber auch fÃ¼r Dinge wie fÃ¼r die Kfz-Versicherung oder Reparaturen und Ersatzteile. Dazu wurden demnach zwei verschiedene Wagen â€“ ein VW Caddy mit 102 PS auf Conti-Reifen des Typs â€žPremiumContact 7â€œ und ein Audi RS3 mit 400 PS auf dem Winrun-Profil â€ž330Râ€œ â€“ auf dem Contidroms-Nasshandlingkurs auf die Jagd nach der schnellsten Rundenzeit geschickt. Und das Ergebnis?

Mit den von AutoBild so bezeichneten â€žBilligschlappenâ€œ, fÃ¼r die Autofahrer bei der Anschaffung laut dem Magazin gut 300 Euro je Satz sparen gegenÃ¼ber dem Conti-Profil, sollen professionelle Testfahrer mit dem RS3 auf 95,5 Sekunden gekommen sein. Diese Zeit hÃ¤tten sie mit dem als â€žklassisches Handwerkerautoâ€œ charakterisierten Caddy auf Reifen des deutschen Herstellers dann aber um acht Sekunden unterbieten kÃ¶nnen. Als der Audi ebenfalls mit dem â€žPremiumContact 7â€œ bestÃ¼ckt wurde, standen fÃ¼r ihn dann 81,0 Sekunden auf der Stoppuhr. â€žUns geht es nicht darum, Mitbewerber schlechtzumachen. Unser Ziel ist es, aufzuzeigen, dass es im Markt groÃŸe QualitÃ¤tsunterschiede gibt. GÃ¼nstigere Reifen kÃ¶nnen im Alltag funktionieren, zeigen aber im Grenzbereich klare SchwÃ¤chen. Das kann fÃ¼r Autofahrer im Ernstfall entscheidend seinâ€œ, wird in diesem Zusammenhang Philipp Must aus Contis Forschung und Entwicklung von AutoBild zitiert.