Angesichts derzeitiger „Spritpreisrallye“ gibt ATU auch Reifentipps

Mit acht Tipps will die Werkstattkette ATU Autofahrer dabei unterstützen, angesichts der derzeit hohen Kraftstoffpreise den Verbrauch ihrer Fahrzeuge „um bis zu 20 Prozent“ zu senken. Neben solchen Dingen wie Tempo drosseln, Dachträger abbauen, elektrische Verbraucher (Sitzheizung, Klimaanlage etc.) nur bei wirklichem Bedarf zu nutzen, das Vermeiden von Kurzstrecken, vorausschauendes Fahren oder eine regelmäßige Wartung, da beispielsweise verschmutzte Luftfilter oder alte Zündkerzen den Verbrauch in die Höhe treiben können, sind darunter auch zwei Ratschläge in Bezug auf Reifen. Dazu gehört das regelmäßige Überprüfen ihres Fülldruckes, da ein zu niedriger Wert bekanntlich den Rollwiderstand und damit den Spritdurst des Autos erhöht. „Bereits 0,5 bar zu wenig können den Kraftstoffverbrauch um rund fünf Prozent steigern. Deshalb lohnt es sich, den Luftdruck der Pneus regelmäßig zu überprüfen ”, sagt Christopher Lang von ATU. Apropos Rollwiderstand: Als weitere Empfehlung angesichts der aktuellen „Spritpreisrallye“ legt die Werkstattkette Autofahrern die Nutzung sogenannter Energiesparreifen ans Herz. „Durch die Wahl optimierter Reifen mit sehr geringem Rollwiderstand lassen sich bis zu 0,5 Liter Kraftstoff pro 100 Kilometer einsparen. Ein auf den ersten Blick teurerer Reifen kann sich somit über seine gesamte Nutzungsdauer durch die Kraftstoffersparnis mehr als amortisieren“, so das Unternehmen.