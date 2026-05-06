https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Inter-Sprint-Tire-Cologne.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-05-06 09:55:212026-05-06 09:55:21Niederlande-Power in Köln: Ein Duo, ein Solo und jede Menge Profil
Niederlande-Power in Köln: Ein Duo, ein Solo und jede Menge Profil
Auf der Tire Cologne, die vom 9. bis zum 11. Juni 2026 in Köln stattfindet, präsentieren sich drei bedeutende Akteure des niederländischen Reifen- und Rädermarktes dem Fachpublikum. Während die Unternehmen Inter-Sprint und Inter-Tyre ihre Kräfte an einem gemeinsamen Stand bündeln, wird Van den Ban mit einer eigenen Präsenz vertreten sein.
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