Nachhaltiger Linglong-Konzeptreifen beim WBCSD präsentiert

Beim World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Ende April in Montreux (Schweiz) hat der chinesische Hersteller Shandong Linglong einen Konzeptreifen präsentiert, der zu 85 Prozent aus nachhaltigen Materialien besteht. Anlässlich der Veranstaltung der von Unternehmensvorständen geführten gleichnamigen Organisation, die sich ausschließlich mit dem Thema Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung beschäftigt, bekräftigte Linglong-CEO Lingkun „Andy“ Zhou zugleich das Ziel des Unternehmens, dass bis 2040 alle Reifen der Marke zu 100 Prozent aus nachhaltigen Materialien bestehen sollen.

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