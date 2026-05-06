https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Galaxy-Reifen-.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-05-06 09:21:192026-05-06 09:21:19Yokohama Off-Highway Tires führt Galaxy-Marke im UTV/ATV-Bereich ein
Yokohama Off-Highway Tires führt Galaxy-Marke im UTV/ATV-Bereich ein
Die Reifenmarke Galaxy von Yokohama Off-Highway Tires (YOHT) steigt mit den Profilen Hulk PSX und Everest PSX in das schnell wachsende UTV/ATV-Segment ein. Die Reifen der Hulk PSX- und Everest PSX-Reihe wurden für Offroad- und Nutzfahrzeuganwendungen entwickelt und gewährleisten laut Unternehmensangaben „überragende Haltbarkeit, längere Lebensdauer und verbesserte Traktion in anspruchsvollem Gelände“.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!