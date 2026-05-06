Yokohama Off-Highway Tires führt Galaxy-Marke im UTV/ATV-Bereich ein

Die Reifenmarke Galaxy von Yokohama Off-Highway Tires (YOHT) steigt mit den Profilen Hulk PSX und Everest PSX in das schnell wachsende UTV/ATV-Segment ein. Die Reifen der Hulk PSX- und Everest PSX-Reihe wurden für Offroad- und Nutzfahrzeuganwendungen entwickelt und gewährleisten laut Unternehmensangaben „überragende Haltbarkeit, längere Lebensdauer und verbesserte Traktion in anspruchsvollem Gelände“.

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