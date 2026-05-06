https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Ceat-Stand-Agritechnica.webp 1122 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-05-06 09:51:282026-05-06 09:55:46Ceat baut europäische Präsenz strategisch aus: Fokus auf Lokalisierung
Ceat baut europäische Präsenz strategisch aus: Fokus auf Lokalisierung
Ceat baut seine europäische Präsenz diskret, aber stetig aus. Dieser Schritt signalisiert offenbar eine Abkehr vom reinen Exportmodell hin zu einem lokalisierten Betriebsmodell in der gesamten Region. Während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2026 Ende April bestätigten Unternehmensvertreter die Gründung von Einheiten und Niederlassungen in Schlüsselmärkten wie Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Polen. Laut Arnab Banerjee, CEO und Managing Director von Ceat Limited, ist es das Ziel, eine „dauerhafte lokale Präsenz“ zu schaffen und den Zugang sowohl zu Kern- als auch zu angrenzenden Märkten zu verbessern.
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