Ceat baut europäische Präsenz strategisch aus: Fokus auf Lokalisierung

Ceat baut seine europäische Präsenz diskret, aber stetig aus. Dieser Schritt signalisiert offenbar eine Abkehr vom reinen Exportmodell hin zu einem lokalisierten Betriebsmodell in der gesamten Region. Während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2026 Ende April bestätigten Unternehmensvertreter die Gründung von Einheiten und Niederlassungen in Schlüsselmärkten wie Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Polen. Laut Arnab Banerjee, CEO und Managing Director von Ceat Limited, ist es das Ziel, eine „dauerhafte lokale Präsenz“ zu schaffen und den Zugang sowohl zu Kern- als auch zu angrenzenden Märkten zu verbessern.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen