Professionalisierung: Wang Feng überträgt operative Führung von Shandong Linglong auf Zhou Lingkun

Shandong Linglong bekommt einen neuen President und CEO. Wie das Unternehmen diesen Dienstag in einer Börsenmitteilung erklärte, werde Zhou Lingkun umgehend die operative Führung des Reifenherstellers übernehmen, um dessen Corporate-Governance-Struktur zu optimieren, wie es dort heißt. Sein Vorgänger Wang Feng, dessen Familie die Anteile des Unternehmens kontrolliert, behält unterdessen als Chairman die Rolle an der Spitze des Verwaltungsrates der Gesellschaft. In Branchenkreisen wird dieser Schritt als Teil einer „Professionalisierungsstrategie“ des Herstellers gesehen, blicke Zhou Lingkun doch auf eine umfassende Laufbahn bei internationalen Beratungs- und IT-Unternehmen wie Deloitte, IBM und Hewlett-Packard zurück.