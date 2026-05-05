https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Haweka-bei-der-Tire-Cologne.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-05-05 11:46:402026-05-05 11:46:40Livedemonstrationen und Beratung im Haweka-Fokus bei der „Tire-Cologne“
Livedemonstrationen und Beratung im Haweka-Fokus bei der „Tire-Cologne“
Die Haweka Werkstatttechnik Glauchau GmbH will die Reifenmesse „The Tire Cologne“ Anfang Juni in Köln dazu nutzen, dort ihr Portfolio für professionelle Reifenfach- und Werkstattbetriebe vorzustellen. Auf einem 100 Quadratmeter großen Messestand im „Walk of Services“ in Halle 8 (Stand D028/E029) sollen Fachbesucher „einen praxisnahen Einblick in moderne Lösungen für den Reifen- und Räderservice“ gewinnen können.
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