Koelnmesse will mit „Walk of Services“ neue Akzente für Tire Cologne 2025 setzen

Dienstleistungen spielen eine zentrale Rolle im Reifenmarkt, gerade was die Ertragssituation der Händler betrifft. Dieser besonderen Stellung will nun auch die Tire Cologne gerecht werden und plant nun für die Messe im kommenden Juni den sogenannten „Walk of Services“. Mit dieser inhaltlichen Schwerpunktsetzung wolle die Koelnmesse nicht nur ein klares Zeichen in Richtung (potenzieller) Aussteller abgeben, sondern vor allem auch „dem Reifenfachhandel aufzeigen, dass die Tire Cologne eine sehr hohe Relevanz für ihn hat“, wie dazu heute Morgen die Messeverantwortlichen im Rahmen eines Pressegesprächs erläuterten und damit auch ihr „Bekenntnis zur Weiterentwicklung der Messe“ dokumentierten.

