IAA-Transportation-Aussteller bieten Testfahrten direkt ab Messestand an

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) als Veranstalter der IAA Transportation will sein Konzept ausbauen, nach dem Produktpräsentationen von Ausstellern mit möglichen Probefahrten angereichert und insofern „die neuesten, effizientesten und vernetzten Transportlösungen für Besucherinnen und Besucher unmittelbar erlebbar“ gemacht werden können.

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