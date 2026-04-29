https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Der-VDA-will-das-Angebot-von-Testfahrten-auf-der-kommenden-IAA-Transportation-erweitern-und-hat-dazu-sein-Hallenkonzept-veraendert.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-04-29 11:52:152026-04-28 17:03:44IAA-Transportation-Aussteller bieten Testfahrten direkt ab Messestand an
IAA-Transportation-Aussteller bieten Testfahrten direkt ab Messestand an
Der Verband der Automobilindustrie (VDA) als Veranstalter der IAA Transportation will sein Konzept ausbauen, nach dem Produktpräsentationen von Ausstellern mit möglichen Probefahrten angereichert und insofern „die neuesten, effizientesten und vernetzten Transportlösungen für Besucherinnen und Besucher unmittelbar erlebbar“ gemacht werden können.
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