Kunden-/Netzwerkevent bei Reifen Center Wolf mit über 500 Gästen

Als vollen Erfolg verbucht das Team der RCW Reifengroßhandel GmbH – das Kürzel im Namen steht für Reifen Center Wolf – sein kürzliches Kunden- und Netzwerkevent in Kooperation mit Kumho und Eintracht Frankfurt. Dazu hat das Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als 500 Gäste begrüßen können, darunter rund 120 Kinder. „Die Veranstaltung bot ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie und sorgte für eine rundum positive Resonanz“, so der seit 2022 zur Pneuhage-Gruppe gehörende Reifengroßhandel mit Sitz in Nidderau bei Frankfurt am Main. Wurden die Besucher über drei Essensstände kulinarisch versorgt und unterhalten mit einem entsprechenden Programm inklusive unter anderem diverser Mitmachaktionen oder Glücksrad sowie Hüpfburgen oder Kinderschminken für die kleineren unter ihnen, bildete die Stippvisite zweier Spieler des von Kumho gesponserten Fußballbundesligisten samt Vereinsmaskottchen Attila den Höhepunkt des Ganzen. „Die Gäste nutzten die Gelegenheit für Autogramme, Fotos und persönliche Begegnungen. Ein unvergessliches Erlebnis für Groß und Klein“, zieht man seitens Reifen Center Wolf jedenfalls ein positives Fazit des Events. Es habe – so der Großhändler – einmal mehr die enge Partnerschaft zwischen dem Unternehmen, Kumho und Eintracht Frankfurt unterstrichen und gleichzeitig eine „ideale Plattform für Austausch, Vernetzung und Kundennähe in entspannter Atmosphäre“ geboten.