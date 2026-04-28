https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Linglong-Dura-Master-Van.webp 1130 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-28 09:17:262026-04-28 09:17:26Linglong: Transporterreifen Dura Master Van ab sofort im Handel verfügbar
Linglong: Transporterreifen Dura Master Van ab sofort im Handel verfügbar
Linglong Tire baut seine Master-Produktfamilie konsequent aus. Der bereits 2025 präsentierte Transporterreifen Dura Master Van hat den Roll-out vollzogen und ist nun in insgesamt 29 verschiedenen Größen von 12 bis 17 Zoll verfügbar.
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