Linglong: Transporterreifen Dura Master Van ab sofort im Handel verfügbar

Linglong Tire baut seine Master-Produktfamilie konsequent aus. Der bereits 2025 präsentierte Transporterreifen Dura Master Van hat den Roll-out vollzogen und ist nun in insgesamt 29 verschiedenen Größen von 12 bis 17 Zoll verfügbar.

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