Volle Fahrt auf Lagertechnik: TopSteam heißt jetzt Oswald Transportgeräte

Die TopSteam GmbH firmiert ab sofort unter dem Namen Oswald Transportgeräte GmbH. Mit der Umbenennung trägt das Unternehmen aus Bad Nenndorf der strategischen Weiterentwicklung seines Geschäfts Rechnung: Der Schwerpunkt liegt inzwischen klar auf Hubwagen, Transportgeräten und Lagertechnik, die den überwiegenden Teil des Umsatzes ausmachen.

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