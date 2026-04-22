https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Oswald-Hubwagen-1-1.webp 766 1021 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-22 10:00:132026-04-21 12:52:07Volle Fahrt auf Lagertechnik: TopSteam heißt jetzt Oswald Transportgeräte
Volle Fahrt auf Lagertechnik: TopSteam heißt jetzt Oswald Transportgeräte
Die TopSteam GmbH firmiert ab sofort unter dem Namen Oswald Transportgeräte GmbH. Mit der Umbenennung trägt das Unternehmen aus Bad Nenndorf der strategischen Weiterentwicklung seines Geschäfts Rechnung: Der Schwerpunkt liegt inzwischen klar auf Hubwagen, Transportgeräten und Lagertechnik, die den überwiegenden Teil des Umsatzes ausmachen.
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