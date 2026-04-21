Frischer Wind und harte Kanten: Ronal-CEO Dr. Alexandra Bendler im Check

Die Automobilindustrie gleicht aktuell einer Baustelle bei voller Fahrt – und mittendrin übernimmt Dr. Alexandra Bendler das Steuer der Ronal Group. Nach fast zwei Jahrzehnten Kontinuität unter ihrem Vorgänger tritt sie an, um den Weltmarktführer für Leichtmetallräder nicht nur durch die Transformation zu führen, sondern ihn dabei spürbar zu beschleunigen. In einem exklusiven Interview mit der NEUEN REIFENZEITUNG zieht der neue CEO nach den ersten 100 Tagen Bilanz. Ein Gespräch über Umsetzungsgeschwindigkeit, die Stärke einer Stiftungsstruktur und die Kunst, in einem stagnierenden Markt echte Aufbruchsstimmung zu erzeugen.

NRZ:

Frau Dr. Bendler, Sie haben das Ruder bei Ronal in einer Zeit übernommen, in der die Automobilindustrie unter massivem Kostendruck steht. Wenn Sie heute in Ihren Kalender vom 1. Januar schauen: Welcher Termin oder welche Erkenntnis hat Ihre ursprüngliche 100-Tage-Planung am stärksten über den Haufen geworfen?