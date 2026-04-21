https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Sonax-Profiline.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-21 11:08:332026-04-21 11:08:33Sonax bringt Keramikbeschichtung für Felgen auf den Markt
Sonax bringt Keramikbeschichtung für Felgen auf den Markt
Mit dem neuen „Sonax Profiline Ceramic Coating CC Rim“ erweitert der Neuburger Autopflegespezialist Sonax sein Programm an Hochleistungsbeschichtungen um eine speziell für Felgen entwickelte Variante.
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