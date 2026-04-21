Sonax bringt Keramikbeschichtung für Felgen auf den Markt

,

Mit dem neuen „Sonax Profiline Ceramic Coating CC Rim“ erweitert der Neuburger Autopflegespezialist Sonax sein Programm an Hochleistungsbeschichtungen um eine speziell für Felgen entwickelte Variante. 

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert