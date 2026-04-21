Sonax bringt Keramikbeschichtung für Felgen auf den Markt

Mit dem neuen „Sonax Profiline Ceramic Coating CC Rim“ erweitert der Neuburger Autopflegespezialist Sonax sein Programm an Hochleistungsbeschichtungen um eine speziell für Felgen entwickelte Variante.

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