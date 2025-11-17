Ronal Group bekommt einen neuen CEO – Oliver Brauner geht nach 18 Jahren

Schon seit Sommer ist es bei der Ronal Group intern kommuniziert, dass der bisherige CEO Oliver Brauner auf eigenen Wunsch aufhören wird. Jetzt ist es klar, dass er zu Ende November nach fast 18 Jahren offiziell den Räderhersteller verlässt. Eine Nachfolgerin ist bereits gefunden.

