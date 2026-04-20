https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Monaflex-Custom-OTR-Tire-Repair-System-web.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-20 12:37:272026-04-20 12:37:27Monaflex präsentiert innovative Reifenreparaturlösungen in Köln
Monaflex präsentiert innovative Reifenreparaturlösungen in Köln
Das auf Guernsey ansässige Unternehmen Monaflex Tyre Repair Solutions wird seine Präsenz auf der diesjährigen Tiree Cologne (Halle 8.1, Stand E-038) vom 9. bis 11. Juni nutzen, um sowohl Neukunden als auch Bestandskunden über seine neuesten Technologien und Systeme zur Reifenreparatur zu informieren.
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