Liqui Moly startet mit eigener Landesgesellschaft in der Schweiz

Mit der Gründung einer Tochtergesellschaft in der Schweiz setzt der deutsche Automotive-Chemie-Spezialist Liqui Moly einen weiteren Meilenstein in seiner Internationalisierungsstrategie. Geschäftsführer der neuen Vertriebsgesellschaft ist Mauro Lazzarini.

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