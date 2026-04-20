Liqui Moly startet mit eigener Landesgesellschaft in der Schweiz

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Mit der Gründung einer Tochtergesellschaft in der Schweiz setzt der deutsche Automotive-Chemie-Spezialist Liqui Moly einen weiteren Meilenstein in seiner Internationalisierungsstrategie. Geschäftsführer der neuen Vertriebsgesellschaft ist Mauro Lazzarini.

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