https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Liqui-Moly-Mauro-Lazzarini-.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-20 10:50:372026-04-20 10:50:37Liqui Moly startet mit eigener Landesgesellschaft in der Schweiz
Liqui Moly startet mit eigener Landesgesellschaft in der Schweiz
Mit der Gründung einer Tochtergesellschaft in der Schweiz setzt der deutsche Automotive-Chemie-Spezialist Liqui Moly einen weiteren Meilenstein in seiner Internationalisierungsstrategie. Geschäftsführer der neuen Vertriebsgesellschaft ist Mauro Lazzarini.
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