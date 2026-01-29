„Prime Comfort“ erweitert das Petlas-Sommerreifenportfolio

Mit dem „Prime Comfort“ genannten Profil erweitert der türkische Reifenhersteller Petlas sein Angebot an Pkw-Sommerreifen. Erhältlich ist es demnach ab sofort für Felgendurchmesser von 15 bis 17 Zoll. Der Reifen soll ausgewogene Fahreigenschaften bieten und zugleich in Sachen Komfort bzw. mit einem leisen Abrollgeräusch punkten können. „Mit Fokus auf komfortorientierte Performance kombiniert der ‚Prime Comfort‘ ein ausgewogenes Handling mit einem niedrigen Geräuschpegel von maximal 69 dB sowie zuverlässigem Grip bei trockenen und nassen Fahrbahnbedingungen“, verspricht der Anbieter.

