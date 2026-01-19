Erweiterter Verantwortungsbereich für Tuna bei Petlas

Die Petlas Tire Corp. hat ihrem internationalen Vertriebs- und Marketingdirektor Okyanus Tuna mit Jahresbeginn mehr Verantwortung übertragen. Zusätzlich zu den bisher von ihm betreuten Gebieten ist er bei dem türkischen Reifenhersteller nunmehr auch in vielen weiteren Ländern Europas wie Italien, Spanien, Portugal, Großbritannien, Irland, Island, Finnland, Norwegen, Schweden und Dänemark für die Vertriebs- und Marketingaktivitäten der Marken Petlas und Starmaxx zuständig. Mit seiner erweiterten Rolle will das Unternehmen seine Marktpräsenz stärken und nachhaltiges Wachstum in diesen strategischen Regionen fördern, wobei Tuna in den neu hinzugekommenen Märkten eng mit Özgür Bıyıklı, Regional Sales Manager, zusammenarbeiten soll, um die Partnerschaften des Anbieters zu intensivieren, Wertschöpfung zu generieren und „das Petlas-Engagement für langfristigen Erfolg zu bekräftigen“, wie es dazu weiter heißt. „Ich bin dankbar für das mir entgegengebrachte Vertrauen und die Möglichkeit, zum weiteren Wachstum von Petlas in diesen wichtigen Märkten beizutragen. Ich freue mich darauf, mit unseren Teams und Partnern zusammenzuarbeiten, um unsere positive Entwicklung fortzusetzen und gemeinsam starke Ergebnisse zu erzielen“, sagt Okyanus Tuna.