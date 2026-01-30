Weiterer neuer Pkw-Sommerreifen von Petlas

Hatte Petlas mit dem „Prime Comfort” kurz zuvor schon einen neuen Pkw-Sommerreifen vorgestellt, legt der türkische Hersteller jetzt einmal nach mit dem „Prestige Sport“ genannten Profil für das Ultra-High-Performance- bzw. UHP-Segment noch. Dementsprechend wird es in Größen von 17 bis 20 Zoll angeboten für „Fahrer, die präzises Handling, sicheren Grip und Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten erwarten“.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen