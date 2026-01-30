https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/Petlas-Prestige-Sport.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-01-30 10:07:202026-01-30 10:07:20Weiterer neuer Pkw-Sommerreifen von Petlas
Weiterer neuer Pkw-Sommerreifen von Petlas
Hatte Petlas mit dem „Prime Comfort” kurz zuvor schon einen neuen Pkw-Sommerreifen vorgestellt, legt der türkische Hersteller jetzt einmal nach mit dem „Prestige Sport“ genannten Profil für das Ultra-High-Performance- bzw. UHP-Segment noch. Dementsprechend wird es in Größen von 17 bis 20 Zoll angeboten für „Fahrer, die präzises Handling, sicheren Grip und Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten erwarten“.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!